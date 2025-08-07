Crece la polémica por concierto de Marilyn Manson en SLP: entregan 6 mil firmas en su contra

GENERANDO AUDIO...

¿Marilyn Manson vendrá a San Luis Potosí? Foto: GettyImages

En días recientes, la polémica por la presentación de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) ha escalado, y ahora son padres de familia de San Luis Potosí (SLP) quienes alzan la voz para pedir su cancelación. A tan sólo dos días de que arranque el evento.

Padres de familia piden cancelación de concierto de Marilyn Manson en SLP

Ayer, miércoles 6 de agosto, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) se unió al rechazo y entregó más de 6 mil firmas a las autoridades estatales y a la administración de la FENAPO para la cancelación de este concierto. Además, realizaron una manifestación frente al recinto ferial, portando pancartas con mensajes como “No te queremos, Manson” y “Queremos educación, no espectáculos violentos”.

La organización afirmó que no se oponen a la música ni al arte, pero consideran que este tipo de espectáculos no promueven entornos seguros ni saludables para las familias potosinas y las juventudes. Aseguraron que seguirán atentos para que se respeten los espacios públicos como sitios de convivencia digna.

Cabe destacar que, días antes, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí, expresó su rechazo al show del cantante de “Kill4me”, señalando que la FENAPO tiene un origen religioso y que la figura de Manson es incompatible con el espíritu del evento. Incluso, reveló haber enviado una carta al gobernador Ricardo Gallardo Cardona solicitando formalmente que se cancele su participación.

Sin embargo, hasta el momento, el mandatario estatal ha precisado que Marilyn Manson sí vendrá a SLP; dicha afirmación ha sido celebrada por los potosinos fans del rock, quienes temían que el evento sufriera el mismo destino que Black Sabbath cuando la banda vino al estado en 1989, pero no se presentó por conflictos religiosos.

