Desalojan a más de mil 600 personas tras desbordamiento del río Moctezuma

| 03:22 | Omar Hernández | UnoTv

Las intensas lluvias en San Luis Potosí provocaron el desbordamiento del río Moctezuma, afectando a al menos 13 municipios de la Huasteca Potosina. Autoridades activaron el Plan DN-III y evacuaron a más de 1,600 personas, principalmente en Tamazunchale y Axla de Terrazas, los municipios más golpeados por el temporal.

Gracias a la prevención y coordinación de Protección Civil y Conagua, el estado mantiene saldo blanco: no hay personas fallecidas, desaparecidas ni heridas graves. Aunque algunas familias ya regresan a sus casas, cuatro comunidades siguen incomunicadas y continúan los trabajos de rescate y limpieza.

El Ejército Mexicano mantiene activo el Plan DN-III en las zonas más afectadas, mientras cuadrillas estatales trabajan para despejar 13 deslaves en carreteras locales. Las autoridades reportan suspensión indefinida de clases, aunque algunos maestros y personal administrativo ya realizan labores de limpieza en escuelas dañadas.

Afectaciones por lluvias en la Huasteca Potosina

En las próximas horas se prevé la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la región, para evaluar los daños y coordinar la entrega de apoyos. Se espera que se levante un censo de damnificados para atender a las familias que lo perdieron todo durante las lluvias.

A diferencia de años anteriores, cuando la presa Simapam agravó las inundaciones, esta vez las autoridades evitaron liberar agua sin previo aviso. Esa decisión, junto con los avisos tempranos de Conagua y la rápida evacuación preventiva, marcó la diferencia.

Aunque no se registran pérdidas humanas, el reto ahora será la reconstrucción, el restablecimiento de servicios y la prevención de enfermedades por acumulación de agua y animales muertos en las zonas afectadas.

