Detienen a células delictivas de Guanajuato que operaban en San Luis Potosí

Gobernador de San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Al menos una decena de presuntos delincuentes, originarios de Guanajuato, pero que delinquían en San Luis Potosí, fueron detenidos en un operativo conjunto entre ambas entidades federativas, confirmó el gobernador potosino, Ricardo Gallardo, este viernes.

El operativo interestatal fue posible gracias a trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas, que advertían la existencia de estas células criminales dedicadas al narcomenudeo, robo y extorsión, entre otras actividades ilegales.

Durante varios meses estuvieron operando y fueron expandiéndose, gracias a que contaban con el apoyo de la policía municipal de Villa de Reyes, por donde cruzaban entre Guanajuato y San Luis Potosí.

“Agarramos a personas en San Felipe, Guanajuato, que eran radicadas de San Felipe, Guanajuato, radicaban ahí, pero entraban a San Luis Potosí a hacer sus relajos, se regresaban, en su momento estuvieron cubiertos o los ayudaba la policía municipal de Villa de Reyes para entrar y salir, por eso es que se hizo también el operativo en Villa de Reyes”, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

La investigación permitió revelar que el responsable de dar instrucciones para omitir los recorridos de vigilancia y permitir la operación de los delincuentes, era precisamente el encargado municipal de la seguridad pública, del cual la autoridad se reservó la identidad para no entorpecer las investigaciones y vincularlo a proceso.

“Se detuvo al director, y con esto nos ha permitido poder estar agarrando a toda la gente que operaba en San Felipe, Guanajuato y que ya ahorita esa parte, esa mancha de Guanajuato bajó mucho la incidencia delictiva, lo mismo haremos con Querétaro, tengo muy buena comunicación con Kuri (Mauricio Kuri González)”, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

El gobierno de San Luis Potosí advirtió que la mayoría de actividades delictivas de alto impacto que se registran en la entidad son originadas por células criminales que tienen su base de operación en otras entidades, por ello, seguirán trabajando en la creación de acuerdos y convenios para combatirlos en conjunto con los estados vecinos.

