GENERANDO AUDIO...

La expulsión se debe a su implicación en el caso. FOTO:Cuartoscuro/Ricardo Gallardo

El gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo Cardona, confirmó la mañana del 22 de octubre la detención de uno de los presuntos responsables, identificado como Santiago N., vinculado con la denuncia por violación dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). A través de un comunicado oficial, el mandatario estatal informó que la Fiscalía General del Estado ya cuenta con la plena identificación de los demás implicados en el caso.

“Me acaba de informar la Fiscalía que ya fue detenido Santiago N., presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital. Agradezco a la Fiscalía por actuar rápido y con determinación”. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de SLP.

Expulsan a implicados en agresión sexual en la UASLP

Por su parte, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí confirmó la expulsión definitiva de dos estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes presuntamente tenían nexos con el movimiento juvenil del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los jóvenes fueron señalados por su presunta participación en un caso de agresión sexual y violencia de género ocurrido el pasado 17 de octubre dentro de las instalaciones universitarias.

En un comunicado oficial, la institución señaló que la medida se tomó al comprobar que los alumnos violaron de manera grave los principios y valores universitarios, por lo que su permanencia resultaba incompatible con la normatividad interna.

El rector Alejandro Javier Zermeño Guerra también anunció la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, así como de varios funcionarios de la Facultad de Derecho. Además, aceptó la renuncia del director Germán Federico Pedroza Gaitán, una de las principales exigencias del paro estudiantil que ha mantenido sin clases a más de una decena de facultades.

Cabe destacar que tras estos hechos, se cumplen dos de los seis puntos del pliego petitorio de los estudiantes de esta institución.

El rector instruyó la revisión y actualización de los protocolos universitarios para la atención de casos de violencia de género, así como la realización de jornadas intensivas de capacitación para reforzar la preparación del personal. Zermeño reiteró la política institucional de “tolerancia cero” ante cualquier forma de violencia dentro de la comunidad universitaria.

¿Qué relación tenían los alumnos de la UASLP con Morena?

Los dos jóvenes expulsados fueron identificados como Santiago Salazar Rebolloso (detenido) y Santiago Saúl Quiroz, estudiantes del tercer semestre de Derecho. De acuerdo con información difundida por medios locales y redes sociales, ambos habrían ocupado cargos dentro de la Coordinación Estatal de Jóvenes de Morena en San Luis Potosí, donde se les señalaba como Secretario General y Coordinador Estatal del movimiento juvenil.

En redes sociales circularon capturas de pantalla y videos (en uno se muestra a Santiago, quien dice ser “secretario general de la Coordinación de Morena”) que muestran su participación en eventos del partido, aunque las publicaciones oficiales fueron eliminadas horas después. Pese a ello, los registros continúan difundiéndose entre usuarios que exigen explicaciones.

Por su parte, la dirigencia estatal de Morena emitió un comunicado deslindándose de los hechos y negando vínculos actuales con los señalados, aunque reconoció que ambos participaron en actividades políticas en el pasado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Foto: Facebook/Morena San Luis Potosí

Cabe destacar que el comunicado precisa en “militancia activa” por lo que según usuarios, posiblemente, el partido les revocó tal acreditación tras los hechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.