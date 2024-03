¿Quién era Dulce Vaca, la tiktoker asesinada por su novio en San Luis Potosí?

El 15 de marzo la noticia del asesinato de la conocida tiktoker Dulce Vaca cometido a puñaladas por su pareja, conmocionó a los vecinos del Fraccionamiento Salk en San Luis Potosí.

Dulce Cristina Vaca Saldaña era una joven madre de 25 años con cuatro hijos. Era una tiktoker conocida en su comunidad, quien tenía más de 100 mil seguidores. Habitaba en San Luis Potosí y el contenido que manejaba en redes sociales era principalmente de maquillaje, daba consejos y compartía experiencias de violencia de pareja propias.

La tiktoker habló con sus seguidores acerca de la relación violenta de pareja que había vivido. Aunque especificó que el hombre con quien compartía su vida, tenía mucho tiempo de no ejercerla. Sin embargo, confirmó que lo recordaba y le dolía, pero que estaba en un proceso de sanación ante la experiencia vivida.

¿Y cuándo lo ves no te acuerdas y lo odias? Le preguntó una seguidora a Dulce Vaca en redes sociales.

La tiktoker poco a poco desnudó su corazón y relató con sus seguidores cómo fue la “primera vez” que su pareja la agredió físicamente y del “proceso de sanación” que dijo, atravesaba en ese momento.

“Pienso que esa vez me salvé porque estaba embarazada… Me agarró de la mano y me torció los dedos hasta atrás, ésa fue la primera vez, ese día me fui a mi casa, me regresé con mi mamá. Pero siempre regresaba y no lo odio mana, pero sí me duele mucho y ahorita estoy pasando… por un proceso de sanación por todo eso…”.

Dulce Vaca, tiktoker víctima de feminicidio