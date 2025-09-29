GENERANDO AUDIO...

Fotos: Corresponsales

Un intenso operativo de la Coordinación estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, se mantiene activo en las primeras horas de este lunes en el municipio de Mexquitic de Carmona, colindante con la capital potosina, tras una fuerte explosión de pirotecnia registrada la noche del domingo en el área destinada a la festividad patronal de San Miguel Arcángel.

El estallido, captado en diversos videos, ocurrió en un momento de gran afluencia, cuando se llevaban a cabo los tradicionales rituales de danzantes acompañados del lanzamiento de pirotecnia.

Según los primeros reportes, los fuegos artificiales alcanzaron un tanque de gas LP ubicado en uno de los puestos de alimentos instalados en el recinto ferial, desencadenando una explosión que provocó el pánico entre los asistentes, quienes corrieron despavoridos en busca de resguardo.

Explosión de pirotecnia deja heridos en San Luis Potosí

El impacto de la detonación se sintió en toda la cabecera municipal, haciendo retumbar las viviendas cercanas al lugar de los hechos. Aunque las autoridades aún no han emitido un informe definitivo, se sabe que al menos tres personas resultaron gravemente heridas debido a las quemaduras causadas por las llamas del tanque de gas.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central de San Luis Potosí para recibir atención médica especializada.

Asimismo, varias personas requirieron asistencia de los cuerpos de emergencia por lesiones menores, sin necesidad de traslado a centros de salud; además, alrededor de una decena de asistentes fueron atendidos en el lugar por crisis nerviosa derivadas de haber presenciado el estallido.

La explosión afectó directamente el puesto de comida donde se encontraba el tanque de gas, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades programadas para el domingo.

No obstante, las autoridades locales aclararon que las festividades continuarán, exhortando a la población a extremar precauciones para evitar nuevos incidentes. “Invitamos a todas y todos a reforzar las medidas de seguridad durante las celebraciones para prevenir cualquier tipo de accidente”, se lee en un comunicado oficial.