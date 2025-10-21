Estudiantes de Derecho de la UASLP marchan por caso de abuso sexual

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las calles este lunes para protestar, tras confirmarse un caso de abuso sexual contra una alumna de la Facultad de Derecho, ocurrido el pasado viernes.

“Eran dos alumnos y alguien externo de la facultad […] nuestra compañera antes de la violación fue drogada, o sea, la pusieron inconsciente abusando de ella tanto en la oficina de la Federación y en los baños públicos”

Testimonio anónimo / alumna universitaria

Según las denuncias, la víctima fue agredida por individuos vinculados a la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes habrían facilitado el acceso al campus de una persona ajena a la institución.

“Los vigilantes cuando quieren nos piden las credenciales, cuando quieren no, la verdad nosotros estamos muy desprotegidos, no hay seguridad aquí en la facultad, nunca ha habido seguridad, entonces si es muy fácil que la gente externa se meta, muchísimo más porque creo que fueron amigos de este grupo estudiantil que ahorita está como nuestra representación en Derecho”

Testimonio anónimo / alumna universitaria

En respuesta, los manifestantes bloquearon diversas vialidades de la capital potosina, paralizando la circulación. Un contingente llegó hasta las oficinas centrales, donde exigieron la intervención directa del rector, quien anunció que se contempla la expulsión de los responsables.

“Yo creo que hay todos los argumentos para correrlos, por supuesto Derechos Universitarios ya está enterado, la abogada general ya está enterada, el señor director, por supuesto, ya está enterado, y nosotros haremos lo conducente para que esto no se vuelva a repetir, no podemos tolerar un acto de este tipo en ninguna persona de la institución, sea alumno, maestro, intendente, quien sea no se le puede tolerar estos actos, estos son delitos y se tienen que sancionar en la Fiscalía. “Como le digo, nosotros lo máximo que podemos hacer es correrlos, pero eso no resuelve la situación, estas gentes si son delincuentes tienen que pagarlo en la Fiscalía”

Alejandro Zermeño / rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Más allá de este caso, las estudiantes denunciaron un entorno de acoso y hostigamiento persistente en la universidad, así como otros delitos que amenazan la seguridad de la comunidad estudiantil.

“De inseguridad en general, tanto acoso como uso de sustancias, no solo en esta facultad, sino en varias, ya no nos sentimos seguras […] la verdad si, no podemos ni estar en nuestros propios salones ni nada, o sea se nos hace un poco preocupante a la vez y de verdad un poco triste, es muy feo y es injusto realmente”

Testimonio anónimo / alumna universitaria

Las autoridades universitarias informaron que ya se identificó a los agresores, incluido el personaje externo, gracias a grabaciones de video. Esta información ha sido entregada a la Fiscalía estatal para las investigaciones correspondientes.