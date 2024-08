Vacaciones de terror: familia de Nuevo León cae a barranco en Real de Catorce; fallecieron dos personas

Dos personas fallecieron en Real de Catorce. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un terrible accidente ocurrió en Real de Catorce, San Luis Potosí. Siete integrantes de una familia originaria de Nuevo León, que viajaban en el interior de un vehículo, cayeron a un barranco. Lamentablemente, derivado de este accidente, dos personas perdieron la vida.

Familia cae a barranco en Real de Catorce; se quedaron sin frenos

Guadalupe Carrillo, presidenta municipal de Catorce, confirmó mediante un video que el día de ayer, 5 de agosto, un Jeep con siete personas cayó en la cuesta de “Los Arrepentidos”. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, lo más probable es que el vehículo se quedó sin frenos.

La alcaldesa mencionó que el Jeep era un vehículo particular, y no una de las Willys que ofrecen el recorrido turístico en Real de Catorce. “Cuando los vehículos particulares no conocen la zona, se vuelve altamente peligroso”, dijo. También comentó que el coche viajaba con exceso de peso.

Dos personas perdieron la vida en Real de Catorce

Elementos de Protección Civil del estado lograron rescatar a cinco tripulantes del Jeep accidentado. Como se señaló previamente, dos personas fallecieron: una persona de 58 años y una niña de 6 años.

De acuerdo con la información de medios locales, las personas accidentadas son turistas que viajaron desde el estado de Nuevo León para conocer este popular sitio en San Luis Potosí.

