FGR investiga difusión de 9 mil archivos sexuales en San Luis Potosí

Autoridades decomisaron el material sexual en SLP. Foto: Omar Hernández

Después de que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital de San Luis Potosí localizara y asegurara una carpeta digital con más de 9 mil archivos de contenido sexual explícito de mujeres, la Fiscalía General de la República iniciará una investigación.

SSPC asegura más de 9 mil archivos sexuales en San Luis Potosí

El material gráfico constaba de 6.05 gigabytes, y contenía 9 mil 736 archivos sexuales fotográficos y de videos; asimismo, incluía datos personales y perfiles de redes sociales de mujeres que, presuntamente, fueron víctimas de esta difusión no autorizada.

El enlace, ubicado en la plataforma MEGA, lo reportaron y eliminaron, pero la evidencia la resguardaron para ser procesada en la investigación que implementará la FGR con el objetivo de identificar a los responsables.

Las autoridades de San Luis Potosí hicieron un llamado a la población sobre los contenidos que comparten a través de redes sociales, ya que terceros pueden hacer uso inadecuado de los materiales gráficos, lo que constituye un delito grave. Asimismo, se solicitó hacer la denuncia correspondiente en caso de ser víctima de este tipo de vulneraciones a la integridad.



