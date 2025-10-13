Inicia Bienestar censos en 5 estados por lluvias

GENERANDO AUDIO...

La secretaria del Bienestar explicó los censos en estados. Foto: Gobierno de México

La Secretaría del Bienestar puso en marcha este lunes 13 de octubre un Censo de Bienestar casa por casa en cinco estados afectados por las recientes lluvias intensas: Veracruz, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. La acción busca registrar los daños y necesidades de las familias para entregar apoyos de manera directa.

Con más de 600 brigadas y 3 mil Servidores de la nación, el programa contempla visitas a todas las viviendas afectadas, incluyendo zonas urbanas y rurales, en coordinación con la Comisión Nacional de Becas y la Secretaría de Agricultura.

Cómo se realiza el Censo de Bienestar

Durante el recorrido, los Servidores de la nación llenan un formato con información sobre los integrantes de la familia, daños en la vivienda, servicios, mobiliario, artículos del hogar, agricultura, ganadería, pesca y locales comerciales. Cada hogar registrado recibe un cintillo como comprobante y se coloca una etiqueta de “Vivienda censada”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Foto: Gobierno de México

La titular de la Secretaría, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el censo permitirá identificar las necesidades y entregar el primer paquete de apoyos esta misma semana, compuesto por artículos como refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, con cobertura a todas las viviendas accesibles.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Abren centros de acopio para damnificados por lluvias en México]

Coordinación y recomendaciones a la población

Los Servidores de la nación están plenamente identificados con chaleco y gafete oficial, y la Secretaría del Bienestar pidió a la ciudadanía seguir las recomendaciones de Protección Civil federal y estatal, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales de la dependencia.

El censo continuará hasta cubrir todas las viviendas afectadas, avanzando tanto a pie como en vehículo, para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.