Investigan muerte masiva de animales en SLP; la mayoría son perros

El viernes 2 de diciembre se reportó el hallazgo de más de 20 animales sin vida, la mayoría perros. La rescatista Karla García, denunció los hechos a través de redes sociales, además en otras páginas de rescate animal se compartieron fotografías de lo que estaba sucediendo en la comunidad de San José de Buenavista.

Diversas personas se movilizaron a esta comunidad, ubicada a un costado del exclusivo fraccionamiento Villa Magna, supervisaron la zona y encontraron 25 perros, 2 gatos, 1 coyote y 1 zorro sin vida. Mientras aumentaba el número de animales, su preocupación se elevó, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

Gerald Zavala, de la asociación protectora de animales “Amigos del corazón”, señaló que además de ser asesinados, los animales fueron torturados:

“Cuatro ‘cuerpecitos’ de los que quemaron, se ve que uno todavía estaba agonizando y le habían mutilado dos de sus patitas traseras; otro perrito ya muerto no tenía otra de sus extremidades traseras. Esto es de verdad un acto de cobardía, uno de los gatitos que rescatamos tampoco tenía una oreja, entonces no entiendo como aparte de poner veneno fueron capaces de lastimarlos de esa manera, no hay palabras para describirlo”.