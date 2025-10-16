GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum visitó a damnificados por lluvias en SLP. Foto: Omar Hernández

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este miércoles 15 de octubre el municipio de Tamazunchale, en la Huasteca de San Luis Potosí, una de las regiones más golpeadas por las recientes lluvias e inundaciones que afectaron al menos a seis municipios y dañaron a siete más.

La mandataria expresó a la población afectada que “no están solos”, además de que les prometió el apoyo total del Gobierno Federal.

La mandataria federal arribó en un helicóptero militar al campo de futbol del barrio El Carmen, donde fue recibida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. San Luis Potosí es el quinto estado que la presidenta recorre como parte de su supervisión de los trabajos de apoyo a la población afectada por los temporales de lluvias.

Durante su visita, Sheinbaum recibió un informe sobre las acciones implementadas en la zona, entre ellas la restauración de servicios básicos, la limpieza de calles y viviendas, así como la reconstrucción total del Hospital de Ciudad Valles, prevista para el próximo año.

Pese a la magnitud de las afectaciones, el estado mantiene saldo blanco en personas fallecidas o desaparecidas. No obstante, más de mil 600 personas fueron evacuadas de sus hogares tras las crecidas de los ríos Axtla y Moctezuma, este último desbordado a raíz de la apertura de la presa Zimapán, que alcanzó su máxima capacidad.

El impacto también ha sido severo en el sector agrícola y ganadero, con la pérdida preliminar de al menos mil cabezas de ganado.

Sheinbaum promete apoyo a damnificados por lluvias en San Luis Potosí

En su mensaje a las familias damnificadas, la presidenta expresó su solidaridad y garantizó el respaldo del Gobierno de México:

“Que no están solos, estamos aquí para ayudarles, vamos a apoyar a todos”, afirmó Sheinbaum Pardo durante su recorrido.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo agradeció la presencia y compromiso de la mandataria federal, destacando su cercanía con la población afectada:

“La presidenta se vino a ensuciar los zapatos, vino a ver todas las necesidades que tenemos y nos vino a dar soluciones, no promesas”, subrayó el mandatario estatal.

En la entidad continúa activo el Plan DN-III-E, a través del cual el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina brindan apoyo a los damnificados que permanecen en albergues, además de participar en las tareas de limpieza y reconstrucción en comunidades y zonas urbanas.