Paro en la UASLP por violación de alumna: ¿qué facultades suspendieron actividades?

12 de las 18 escuelas se encuentran en paro. Foto: Especial

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vive una jornada de protestas y de un paro adoptado casi en todas sus facultades tras la denuncia de violación contra una estudiante de la Facultad de Derecho. Desde la madrugada del martes 21 de octubre, los planteles comenzaron a ser tomados por alumnos que respondieron al llamado de la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud, para continuar con el paro iniciado un día antes.

El movimiento surgió luego de que se revelara que la agresión ocurrió el pasado 17 de octubre dentro de las instalaciones de Derecho. Ante esto, estudiantes y colectivos feministas exigieron una respuesta inmediata de las autoridades universitarias, argumentando que los casos de violencia de género dentro de la institución no son aislados, sino parte de una problemática sistemática.

¿En qué facultades de la UASLP hay paro?

De acuerdo con los integrantes de la FUP y otros colectivos, al momento, son 12 de las 18 facultades que se sumaron al paro; entre estas se encuentran:

Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” (aunque la página oficial publicó que regresaban a clases, fue tomada)

Facultad de Ciencias de la Información

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Facultad de Psicología

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Enfermería y Nutrición

Facultad de Estomatología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad del Hábitat

Facultad de Ciencias

Facultad de Economía

Foto: Facebook: Facultad Estiimatología/Ciencias Sociales UASLP

Mientras tanto, la Escuela Preparatoria de Matehuala, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Ciencias de la Comunicación no han suspendido clases.

De otras dependencias, como Contaduría y Administración, Arte y Físico-Matemáticas, se desconoce su postura.

Foto: Facebook: Facultad de Psicología/Economía UASLP

¿Qué piden los estudiantes de la UASLP?

El movimiento estudiantil advirtió que el paro continuará de forma indefinida hasta que las autoridades universitarias atiendan sus exigencias. Entre los principales puntos que reclaman está la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gallardo, a quien responsabilizan por la falta de acciones ante la denuncia.

También piden la expulsión inmediata de los alumnos involucrados en la agresión (dicha petición se cumplió), así como que se garantice que no existan represalias contra las y los estudiantes que participan en las protestas.

Otro de los reclamos centrales es la destitución de Marco Dorantes, representante de DAJU en la Facultad de Derecho, ya que los hechos denunciados ocurrieron dentro de su oficina. Además, exigen que la UASLP reconozca públicamente la existencia de una violencia sistemática de género al interior de la institución y que se atiendan casos similares en otras facultades, donde también se han reportado denuncias sin resolución.

Con estas demandas, la comunidad universitaria busca sentar un precedente y exigir a las autoridades un compromiso real con la seguridad y la integridad de las mujeres dentro de la universidad.