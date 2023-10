“Con incertidumbre”; potosina tardó 32 horas en conseguir vuelo para salir de Israel

Tras más de 32 horas, la potosina Edith Rodríguez logró salir con su familia del caótico y peligroso contexto que enfrenta Israel. Recientemente, se dio a conocer que decenas de mexicanos se encuentran dentro del país de Medio Oriente, que atraviesa una nueva guerra.

Entre estos grupos se encontraba una familia de San Luis, formada por Jaqueline González González, Carlos González, Rocío Elena Rodríguez González y Cristina Edith Rodríguez González.

Tras ver que la situación en Israel empeoraba, la potosina Edith Rodríguez decidió abandonar el país junto con su familia. Sin embargo, no contaba con que no encontraría vuelos de manera rápida y directa, y que los que había serían cancelados.

A través de redes sociales, la potosina de aproximadamente 30 años narró la abrumadora travesía que le costó salir de Israel.

La familia potosina llegó el pasado 1 de octubre a Tierra Santa; cinco días antes de que el grupo Hamás empezara la guerra en Israel.

Aunque la serie de ataques por parte del grupo delictivo comenzó el 6 de octubre, según su cuenta de Facebook, Edith decidió partir del territorio, junto con su familia y cuatro tamaulipecos, el pasado sábado 7 de octubre.

Si bien el grupo de mexicanos logró conseguir un vuelo, momentos después, la potosina informó que habían cancelado el viaje y que ahora se encontraba varada en el Aeropuerto de Israel, Tel Aviv.

Yolanda Enríquez, una tamaulipeca que se encontraba junto a los ciudadanos de San Luis Potosí, informó que no había vuelos disponibles:

“Por el momento, somos ocho mexicanos varados en el aeropuerto de Tel Aviv. Teníamos el vuelo programado para hoy y la aerolínea y el seguro nos dijo que en tiempos de guerra no se hacen responsables. No hay vuelos, cambios, no reembolsos. No hay vuelos disponibles más que de aerolíneas canadiense e israelí, la cual dan prioridad a sus ciudadanos”.

Yolanda Enríquez, tamaulipeca.