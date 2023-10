El video se compartió en redes. Foto: Captura de video

En San Luis Potosí, a través de las redes sociales, una joven identificada como María denunció públicamente la agresión sexual y robo de sus pertenencias que sufrió la noche de ayer, jueves, mientras caminaba sobre la calle Bugambilias de la colonia Jacarandas, en la capital de la entidad.

Asalto y agresión en San Luis Potosí

En la denuncia, la joven narró que, aproximadamente a las 8:00 de la noche, iba caminando cuando unos sujetos, a bordo de una motocicleta, detuvieron su marcha y la interceptaron. Uno de ellos se bajó de la unidad y la amenazó con una pistola, luego la despojó de sus audífonos y su teléfono celular.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

En #SanLuisPotosí una cámara de videovigilancia captó el momento del asalto y abuso sexual en contra de María quien se dirigía a una cita médica y fue interceptada por este mal viviente quien le robo dinero, pertenencias y la obligo a besarlo, masturbarlo y le introdujo los… pic.twitter.com/ET0wQPPkHO — Leslie Berenice Gutiérrez Díaz (@BereniceDiazG) October 6, 2023

No conforme con asaltarla, el agresor la sujetó del cuerpo. María narró en su publicación que el agresor le dijo “que me le antojaba”. El asaltante la obligó a besarlo y comenzó a realizarle tocamientos en sus partes íntimas hasta lastimarla.

“Bésame o te mato, y me obligó a besarlo. Posteriormente, me dijo que quería quitarme mi licra y meterme una co…; me metió sus asquerosos dedos, causándome lesiones”, escribió la víctima en su publicación.

El ratero incrementó el nivel de la agresión y obligó a María a masturbarlo. Además, le exigió que le realizara sexo oral, empujando a la joven hacia un árbol. Sin embargo, el constante paso de automovilistas y peatones asustó al agresor sexual y dejó ir a su víctima.

Fiscalía de San Luis Potosí investiga los delitos

Tras el asalto, María logró recuperar la evidencia captada en una cámara de seguridad que estaba instalada cerca del lugar y denunciar públicamente a su asaltante y agresor sexual. Con los datos de prueba, realiza este viernes la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Fuentes de la Fiscalía de San Luis Potosí revelaron que ya se encuentran investigando el hecho, ya que se dieron por enterados desde el momento en que María publicó su denuncia en las redes sociales, solicitando la intervención de la institución, así como del gobernador del estado. Las autoridades aseguran que se encuentran en búsqueda del agresor mientras se completan los trámites de la denuncia formal.