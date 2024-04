¿Qué falló? Policías de San Luis Potosí buscaban impedir suicidio y someten al hombre equivocado

Los policías querían evitar el suicidio. Foto: X: @laCapiSuperGirl

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a dos policías de San Luis Potosí intentando evitar un acto de suicidio. Sin embargo, en medio de la intervención, se produjo una confusión lamentable ya que, en lugar de detener al individuo que estaba a punto de lanzarse desde un puente, sometieron a un hombre que trataba de disuadirlo de dicha acción.

De acuerdo con la prensa local, este incidente ocurrió la tarde del pasado domingo 7 de abril, cuando agentes de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez respondieron a una llamada de emergencia sobre un hombre que planeaba quitarse la vida arrojándose desde un puente vehicular en San Luis Potosí.

Video: policías tratan de impedir suicidio y someten a hombre equivocado

Ver más En San Luis Potosí un hombre se queria suicidar, llegó la policía y sometieron al que lo estaba convenciendo que no lo hiciera, cómo dejar este país? jajajaja



Gente de SLP, no mamen! pic.twitter.com/b73TEa9Ip7 — laCapiSúperGirl (@laCapiSuperGirl) April 9, 2024

El momento quedó registrado en video gracias a algunos peatones que pasaban por el lugar, y grabaron la escena que se tornó una mezcla entre comedia y tragedia. El video comienza mostrando a dos hombres, el del lado izquierdo es quien busca acabar con su vida; mientras que sujeto del otro extremo es una persona que intenta persuadir al hombre para que no acabe con su vida.

Segundos después, aparecen los agentes con armas en mano para intervenir y evitar el acto. Sin embargo, debido a que no vieron que el hombre de lado derecho (por el cual llegaron) no era quien pretendía quitarse la vida; por lo que los policías terminaron sometiendo al individuo equivocado, es decir, a aquel que intentaba mediar en la situación y no al que amenazaba con cometer un acto de suicidio.

Después de algunos momentos de confusión, que incluso provocaron risas entre los espectadores que grababan la escena. Y a pesar de los gritos de “¡no, él no es!”, dirigidos a los policías, finalmente lograron rectificar la situación.

Con la ayuda del hombre que habían sometido por error, los policías lograron convencer al individuo para que no cometiera un acto de suicidio. El video finaliza con el hombre que fue arrestado por error, siendo soltado.

