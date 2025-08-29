San Luis Potosí y Zacatecas se contradicen por cuerpo ligado a madre buscadora

GENERANDO AUDIO...

En San Luis Potosí hay controversia por cuerpo de madre buscadora. Foto: Especial

La Fiscalía de San Luis Potosí desmintió al gobierno del morenista, David Monreal, en Zacatecas, quien informó, mediante un comunicado del secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes, sobre la localización del cadáver de Aída Karina Juárez Jacobo, madre buscadora reportada como desaparecida.

“El día de ayer fue localizado un cuerpo sin vida que tenemos obviamente, sin identificar, lo tenemos sin identificar, fue localizado en una comunidad de Villa de Ramos, se trata del cuerpo de una mujer, que presentaba cuatro impactos de arma de fuego, se recibe el reporte a las 13:05 por parte de la Policía municipal en Villa de Ramos aquí en el C5, la fiscalía se traslada”, dijo María Manuela García, fiscal de San Luis Potosí.

Autoridades de SLP dicen que no han identificado el cuerpo

La mujer fue asesinada en otro lugar distinto al sitio donde se localizó el cuerpo; sin embargo, en ese punto recibió un segundo impacto de arma de fuego.

“Se realizó anoche la necropsia. La persona presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en cabeza y una lesión en el área de tórax que, de acuerdo a la necropsia, fue post mortem, es decir, cuando la persona ya se encontraba muerta, entonces de ahí a que todavía nosotros no la tenemos todavía como persona identificada”.

La fiscal potosina incluso evidenció al Gobierno de Zacatecas de contar con información y no compartirla sobre el sitio del hallazgo.

“Se recibió una llamada de Zacatecas por la tarde en donde nos iban a mandar una colaboración, lo la hemos recibido, y, sin embargo, sabemos que Zacatecas dice que es la madre desaparecida, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de que sea”. Inclusive los mencionan a ustedes como fuente, que ustedes les informaron a ellos. “No hemos tenido ninguna coordinación, el levantamiento del cuerpo se hizo a la hora que les menciono y no, Zacatecas estuvo haciendo el anuncio desde temprana hora cuando ni siquiera nosotros habíamos tenido conocimiento del lugar”.

Hasta el momento, ninguna persona ha reclamado el cuerpo, la Fiscalía de San Luis Potosí se quedó esperando la solicitud de colaboración del Gobierno de Zacatecas.

“Sin embargo, nosotros al momento de que se realiza la necropsia, la muerte de ella ocurre entre la 1:55 de la mañana y 05:00 de la mañana, del día de ayer, entonces, pues, estamos esperando, nosotros no tenemos todavía identificado el cuerpo. No sabemos si se trata de la madre buscadora, no nos hemos tenido ninguna colaboración todavía, solamente con una llamada telefónica, que nos iban a mandar un convenio, una coordinación, no ha llegado”.

Respecto, algún acercamiento, con familiares de la víctima, dijo que, hasta el momento, hay ninguno

La fiscal del estado, también, desmintió al Gobierno de Zacatecas sobre la detención del presunto responsable, al menos en suelo de San Luis Potosí, no se ha realizado ninguna captura relacionada con el homicidio.

“Se anunciaba también acerca de una detención en torno a este caso en Zacatecas. No tenemos conocimiento, nosotros no tenemos ninguna persona detenida y consideramos de que obviamente están en los límites de San Luis y Zacatecas y la persona, como acertadamente lo dices, la persona fue privada de la libertad en Zacatecas”.