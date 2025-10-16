Sheinbaum recorre Tamazunchale e inicia censo de damnificados por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona visitaron las zonas afectadas por el desbordamiento del río en Tamazunchale, en la región Huasteca de San Luis Potosí, donde se inició el censo de Bienestar para apoyar a las familias damnificadas.

En su cuenta de X, la mandataria informó que ya comenzó el registro de daños y agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina por su labor de rescate y auxilio.

“Trabajamos en coordinación con el Gobierno estatal”, publicó Sheinbaum.

Gobierno estatal refuerza apoyo en Tamazunchale

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona acompañó a Sheinbaum durante el recorrido por las colonias y barrios afectados, donde supervisaron la entrega de despensas, paquetes de limpieza y enseres domésticos.

El mandatario potosino destacó que se han distribuido más de 32 mil despensas, 11 mil paquetes de limpieza y se ha iniciado la rehabilitación de más de 5 mil viviendas dañadas por las lluvias.

Gallardo aseguró que la coordinación con la Federación ha sido clave para atender la emergencia y confirmó que no se reportan pérdidas humanas ni personas desaparecidas.

Reconstrucción y censo de afectaciones

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el censo de afectaciones será fundamental para canalizar los apoyos federales y estatales.

Durante la visita, Gallardo recorrió las comunidades El Carmen y La Estrella, donde el nivel del lodo superó los 30 centímetros. Personal del Ejército Mexicano, la Marina y Protección Civil Estatal implementan el Plan DN-III-E con labores de limpieza, retiro de escombros y desinfección.

El gobernador reiteró que ninguna familia quedará sin apoyo y anunció ayudas económicas de hasta 20 mil pesos para los casos más graves.

“Estamos aquí para acompañar a nuestra gente en los momentos difíciles”, afirmó.