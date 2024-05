Investigan muerte de aves por sobrevuelo de helicópteros

El gobierno de San Luis Potosí investiga las denuncias de grupos ambientalistas y habitantes del municipio de Aquismón en la región Huasteca, tras el daño ecológico que habría causado el sobrevuelo de dos helicópteros el pasado 6 de mayo sobre el Área Natural Protegida del Sótano de las Golondrinas.

Aunque hasta el momento no existe una denuncia formal por el hecho, ya iniciaron las investigaciones de oficio.

“El sobrevolar sobre un lugar de aves si afecta, esperemos que no haya sido así, no sabemos de quién es el helicóptero, el reporte es de la propia comunidad, entonces si nos preocupó, tiene que haber ahí cuestiones de aviación, de permisos de volar, todo aparato que ande en el aire tiene que tener permisos de rutas de viaje, verificaremos eso y de quién es la propiedad para que no lo hagan y si fueron ahí a tomar fotografía o algo, pues el que dio el permiso también está ilegalmente”. Juan Machinena | Secretario de Turismo San Luis Potosí





Aparentemente, las aeronaves habrían sido rentadas por una empresa hotelera y entraron al estado provenientes de Tamaulipas.

“Le encargamos a Protección Civil y a Seguridad Publica que nos checara cuales fueron los helicópteros que entraron a San Luis Potosí (…) al parecer entraron de acá de Altamira, de acá de Tampico, en eso estamos, en una investigación”. Ricardo Gallardo | Gobernador de San Luis Potosí





Las regulaciones vigentes destacan que existe una veda para cualquier actividad de deporte extremo, incluyendo el sobrevuelo de aeronaves, durante los meses de marzo a septiembre, medida que busca proteger el entorno natural y garantizar el bienestar de las especies que lo habitan.

El Sótano de las Golondrinas fue declarado área natural protegida de carácter estatal, debido a que es el hogar de miles de aves que forman un espectáculo cada mañana cuando salen de sus nidos.