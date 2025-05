Tras denuncia por maltrato a adultos mayores, inspeccionan asilo en SLP

GENERANDO AUDIO...

Luego de la denuncia publicada en redes sociales sobre presuntos maltratos en el asilo “La Aldea de los Abuelos”, ubicado en la capital de San Luis Potosí, la Comisión estatal para protección contra riesgos sanitarios, inspeccionó este sitio para constatar las condiciones de vida de los adultos mayores.

A diferencia del asilo “Santa Sofía”, que fue clausurado la semana pasada, la Aldea de los Abuelos continúa operando luego de pasar la inspección sorpresiva; aunque con la advertencia de cumplir a la brevedad el dictamen de protección civil.

La encargada y fundadora del sitio, Kony del Carmen Pérez Osorio, aseguró que los abuelitos nunca se quedan solos:

“El de la noche entra a las nueve y se va a las siete y media que yo llego y así, así nos vamos; esa situación que pasó, que estaban solos, es porque yo les había dicho que llegaran a las ocho, porque teníamos un compromiso de llevar a un adulto mayor a sacarle sangre y tenía que llevarlo el enfermero, se fue antes de que yo llegara porque yo vivo cerca”.

“Estamos hablando de 26 abuelos, la mitad en situación de vulnerabilidad (…) yo no soy una institución que tiene una cuota fija, sino que yo soy de las personas que si tú me dices, yo te doy dos mil pesos, yo te los recibo, ya ahí me dicen ¡No Kony, es que así no se hace! Pero, pues es mi forma, no lo veo como un negocio”, abundó.

Los habitantes del asilo dijeron estar bien

“Donde yo vivo era un departamento en el cuarto piso, pues quedé imposibilitado de poder moverme, entonces una de ellas me tomó y me llevó a su casa y me hospedó un mes mientras encontraba alojamiento, y fue en este lugar en el que me informé por medio de Facebook que existía y que me podía receptar. He estado perfectamente bien, cuando llegué aquí me cargaban para la cama, para la silla y ahora ya puedo posarme solo“, señaló Roberto Vidal, uno de los habitantes del lugar.

También existen casos que requieren atenciones especiales, ya que no se conoce su identidad, por lo tanto, no tienen acceso a programas sociales como los apoyos económicos para el adulto mayor.

María Hernández es una de las habitantes más platicadoras del asilo. En este lugar encontró refugio y comprensión al quedar sola en la vida.

“Aquí ya tengo más de un año. Llegué porque no tenía donde alojarme, mi familia me abandonó, tres hijas me abandonaron (…) yo no tengo a nadie, no tengo un hermano, no tengo una hermana, no tengo un tío, no tengo una tía, nomás yo”, destaca.

Quienes atienden a los abuelitos de forma voluntaria o en la modalidad de servicio social, manifestaron que el contacto diario los contagia de energías por ayudarlos.

“Yo creo que es como una satisfacción porque son como pacientes que tal vez no están como en sus cinco esferas, pero uno hace el intento de estar para ellos, de atenderlos, de cuidarlos, entonces es bonito estar para personas que lo necesitan”, sostiene Luz Rodríguez, enfermera en servicio social de la Aldea de los abuelos.

A pesar de las acusaciones, la fundadora del asilo asegura que no cesará en su lucha por brindarles un hogar a los abuelitos bajo su encargo.

“Lo que me da tristeza es que la gente hable sin conocer, yo sé que hay carencias, porque si las hay, pero no están en mis manos, si estuvieran en mis manos con mucho gusto estuvieran en un palacio (…) para poder hablar, para poder criticar somos muy buenos, pero para venirse aquí a cambiar a un adulto mayor y tratar a un adulto mayor eso marca la diferencia. No tengo más que decirles, sino que Dios los bendiga y esto me hace a mi más fuerte”, sostiene Kony del Carmen Pérez Osorio.

La fundadora de la Aldea de los abuelos indicó que a partir de la publicación de los presuntos maltratos han recibido amenazas, por lo que analiza denunciarlas formalmente ante las autoridades.