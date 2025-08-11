Alerta en Sinaloa: 19 asesinatos dolosos en solo un fin de semana

GENERANDO AUDIO...

El fin de semana dejó un total de 19 homicidios. Foto: Uno TV

El fin de semana dejó un total de 19 homicidios dolosos en diversos municipios del estado de Sinaloa.

Sábado: 2 asesinados

La Fiscalía General del Estado informó que el pasado sábado 9 de agosto abrió dos carpetas de investigación, por la localización de dos personas sin vida.

Una de las personas ejecutadas fue localizada en la sindicatura de Juan Aldama, en Navolato, mientras que la otra en la colonia Higuera del Conchi, en Mazatlán.

Domingo: 17 ejecutados

El domingo fueron encontradas 17 personas ejecutadas en diversos municipios.

En Navolato, una persona fue encontrada sin vida en Villa Juárez y cuatro más en la sindicatura de San Pedro.

En Culiacán, una persona falleció en un hospital tras recibir atención médica tras hechos violentos ocurridos en la colonia Nueva Galaxia, mientras que otra perdió la vida en la Cruz Roja luego de ser atacado a balazos en la colonia Las Coloradas.

En el municipio de Angostura, se localizó a una persona asesinada en el Ejido Independencia.

En Concordia, ocho personas fueron encontradas ejecutadas a balazos en el poblado Pánuco, y en el municipio de Rosario se reportó el hallazgo de una persona asesinada en la colonia Chametla.

En la ciudad de Guamúchil, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, elementos del Ejército implementaron un fuerte operativo el pasado domingo en la colonia Magisterio.

Trasciende que en el lugar lograron detener a diversas personas y se logró asegurar tanto armamento, droga y vehículos con reporte de robo.

Los elementos castrenses tuvieron que dispersar gas lacrimógeno en el sitio, al intentar vecinos entrar a la zona acordonada para evitar la detención de los civiles.

