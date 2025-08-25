Alerta en Sinaloa: hay bloqueos en carreteras de Escuinapa

GENERANDO AUDIO...

Bloqueos en Sinaloa. Foto: Lizeth Coello

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este 25 de agosto de 2025 se registran bloqueos en carreteras en las inmediaciones de Escuinapa, tanto en la carretera libre como en la autopista de cuota.

De acuerdo con información preliminar, los bloqueos fueron provocados por delincuentes que despojaron vehículos de carga en la zona, afectando la circulación y generando riesgos para conductores y transportistas.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno se encuentran en el lugar, implementando un fuerte operativo para liberar las vías lo antes posible.

La SSP Sinaloa recomienda a la población restringir sus movimientos en la zona hasta que se normalice el tránsito.

Se exhorta a los ciudadanos a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales a través de los canales de comunicación de seguridad pública.

