GENERANDO AUDIO...

sinaloa Foto: Cuartoscuro

A un año del estallido de violencia en Sinaloa tras la captura de “Mayo” Zambada, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó hoy la evolución del promedio diario de homicidios dolosos de agosto 2024 a agosto 2025. Marcela Figueroa destacó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, de este martes 9 de septiembre, una tendencia de dos meses a la baja de 44.4% respecto a junio 2025 y subrayó que agosto 2025 cerró con 3.84 víctimas al día, el nivel más bajo desde septiembre 2024.

El gráfico oficial ubica el pico en junio 2025 (6.90), seguido de julio (5.48) y la caída a agosto (3.84). La serie muestra el salto de septiembre 2024 (4.77) y los promedios de octubre (5.87), noviembre (5.80), diciembre (5.06); luego enero 2025 (4.74), febrero (4.29), marzo (4.35) y abril (3.97); muy por encima del arranque en agosto 2024 (1.42).

Homicidios dolosos en Sinaloa: cifras oficiales y contraste

En contraste, una investigación de Uno TV con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza 1,827 homicidios dolosos entre septiembre 2024 y agosto 2025, lo que equivale a un promedio de 5 víctimas al día. Solo en agosto de 2025, el Gobierno federal reportó 3.84 asesinatos diarios, es decir, unas 119 víctimas en el mes, cifra que las autoridades destacan como la más baja desde el repunte de septiembre 2024.

Al menos 48 policías han sido asesinados. En desaparecidos, la lista oficial suma 1,500; colectivos de madres buscadoras aseguran que son 3 mil personas las que siguen sin regresar con sus familias.

Víctimas y Semefo: capacidad rebasada

Grupos de buscadoras señalan que la guerra entre cárteles mantiene en crisis al Servicio Médico Forense (Semefo). “Sabemos que el sistema está totalmente rebasado…”, dijo María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesos Guerreros. Reconocen que la identificación por huellas dactilares y el envío de cuerpos al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana han ayudado a desahogar, pero no resuelven la saturación.

Economía: pérdidas, empleos y cierres

Según Coparmex, las pérdidas superan 36 mil millones de pesos, hay 70 mil empleos menos y cerraron más de 7 mil empresas. El sector restaurantero resiente el golpe: en Culiacán cerraron 100 establecimientos y las ventas siguen 50% por debajo de lo registrado antes del 9 de septiembre de 2024.

“Hemos sido muy impactados…”, señaló Karla Fernanda García, presidenta de Canirac Culiacán. Para resistir, pequeños negocios aplican promociones y reparto por apps; “precios económicos… me han ayudado a mantener a flote”, contó el restaurantero Jorge Negretes.

Escuelas en alerta y apoyo emocional

La educación también cambió para resguardar la seguridad. En la primaria Sócrates se realizan simulacros de ataque armado y se prepara la educación a distancia. “Nos estamos preparando por si llega a pasar algo más…”, explicó Víctor Manuel Aispuro Chaidez, director del plantel.

Los colegios brindan tanatología y talleres a padres, maestros y alumnos tras la pérdida de estudiantes víctimas colaterales. Se impulsan proyectos de paz desde casa y en la escuela, añadió el directivo.

Operativos y marcha por la paz

Desde el inicio del conflicto llegaron 6 mil 600 elementos del Ejército, la élite Murciélagos, Guardia Nacional y Marina. A un año, colectivos y ciudadanos marcharon este domingo 7 de septiembre en Culiacán para exigir alto a la violencia y recuperar la vida en paz. Las autoridades federales mantienen el despliegue; familias buscadoras piden acelerar la identificación y búsqueda.