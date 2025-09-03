Arrojan “ponchallantas” a vehículo del secretario de Seguridad en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, Sinaloa, informó sobre un incidente ocurrido la noche del 2 de septiembre en la colonia Guadalupe, donde se detectó un vehículo sospechoso durante los recorridos de supervisión encabezados por el propio secretario de Seguridad Pública, Alejandro Bravo Martínez.

¿Qué pasó en Culiacán?

Al acercarse la unidad, los ocupantes del vehículo intentaron escapar arrojando “ponchallantas”, lo que provocó daños en un neumático del vehículo en el que se trasladaba el Secretario. La SSPyTM destacó que no fue necesario accionar armas de fuego durante este evento.

La corporación aseguró que, pese al incidente, sus acciones para proteger a la población y garantizar el orden público no se detendrán. El personal continúa firme en la misión de velar por la seguridad de los culiacanenses.

Asimismo, se informó que se dio vista a la Fiscalía General del Estado, con la que se mantiene coordinación estrecha para dar seguimiento a las investigaciones y localizar a los responsables.

La SSPyTM reafirmó su compromiso de trabajar con determinación y cercanía con la ciudadanía para salvaguardar la paz y la tranquilidad en el municipio.

