Aseguran 1.5 toneladas de metanfetamina en Mazatlán; valor supera 426 mdp

La droga estaba oculta en la caja, bajo de un doble fondo. Foto: Gobierno de México

La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Y la Guardia Nacional (GN), aseguró 1.5 toneladas de metanfetamina ocultas en una caja que transportaba un tractocamión, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

En el operativo también participó personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El decomiso representa un golpe económico a la delincuencia organizada de más de 426 millones de pesos (mdp), y evitó la distribución de más de 1.5 millones de dosis.

Hallazgo en tráiler con doble fondo

El aseguramiento ocurrió en la terminal de Transbordadores del puerto, donde elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria detectaron irregularidades durante la inspección de un tractocamión acoplado a una caja.

El vehículo fue revisado con equipo de rayos X y tres binomios caninos, que localizaron un doble fondo con 494 paquetes y seis bolsas con metanfetamina.

Coordinación entre fuerzas de seguridad en Mazatlán, Sinaloa

Las autoridades federales pusieron a disposición del Ministerio Público el tractocamión y la droga para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La operación mostró la coordinación entre Marina, Sedena, GN, SSPC y FGR, reforzando el combate al tráfico de drogas por parte del crimen organizado en esa zona de Mazatlán, Sinaloa.

Impacto de la operación

El aseguramiento evitó que más de 1.5 millones de dosis de metanfetamina llegaran a la ciudadanía y afectó económicamente a los grupos delictivos con 426 millones 496 mil pesos.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos contribuye a mantener la seguridad en puertos estratégicos y a proteger a la población.

