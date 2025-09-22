Aseguran y destruyen 16 áreas con precursores químicos para elaboración de drogas en Sinaloa

| 19:19 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Aseguran y destruyen 16 narcolaboratorios en Sinaloa. Foto: SSP de Sinaloa.

Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguró y destruyó 16 áreas con precursores químicos para la elaboración de drogas en los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá.

La SSP de Sinaloa informó que personal militar realizaba recorridos de reconocimiento cuando se localizaron diversas zonas de almacenamiento de químicos y utensilios empleados en la producción de drogas sintéticas.

Materiales y químicos asegurados en Culiacán, Elota y Cosalá

En los sitios asegurados se encontraron:

  • 6 bidones con 150 L de alcohol etílico
  • 2 bidones con 120 L de acetona
  • 1 bidón con 60 L de ácido clorhídrico
  • 1 bidón con 60 L de tolueno
  • 1 tambo con 200 L de benzyl alcohol
  • 2 filtros de acero inoxidable para destilador
  • 1 destilador y 1 condensador de acero inoxidable
  • 4 metros de tubo de acero inoxidable
  • 1 molino de bolas de acero inoxidable con motor eléctrico
  • 10 bidones con 200 L de alcohol
  • 68 bidones de plástico
  • 4 tambos con 400 L de acetona
  • 3 bidones con 45 L de acetona
  • 3 bidones con 35 L de ácido clorhídrico
  • 4 bidones con 60 L de alcohol etílico
  • 2 bidones con 25 L de alcohol isopropílico
  • 9 tambos de plástico
  • 1 reactor y 1 condensador
  • 2 contenedores con 400 L de alcohol etílico
  • 2 bidones con 40 L de ácido clorhídrico
  • 6 bidones con 360 L de acetona
  • 2 tinas vacías
  • 1 tambo con 200 L de acetona
  • 4 bidones con 92.5 L de químico para droga sintética
  • 7 bidones con 135 L de precursor químico para droga sintética
  • 5 bidones con 95 L de precursor químico para droga sintética
  • 7 bidones con 210 L de acetona
  • 1 bidón con 20 kg de pasta blanca desconocida
  • 2 bidones con 40 L de líquido negro desconocido
  • 1 tambo con 80 L de cloro
  • 1 bidón con 120 L de ácido clorhídrico
  • 23 bidones de plástico
  • 5 bidones con 150 L de acetona
  • 10 bidones con 300 L de ácido clorhídrico
  • 13 bidones vacíos
  • 25 bidones metálicos vacíos
  • 11 bidones con 660 L de alcohol
  • 6 bidones con 300 L de acetona

FGR destruye precursores químicos

Todos los químicos y utensilios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente destruidos de acuerdo con los protocolos establecidos.

Las autoridades federales y estatales reiteraron la importancia de que la ciudadanía realice denuncias anónimas a través de la línea 089 o reporte emergencias al 911.

