Aseguran y destruyen 16 áreas con precursores químicos para elaboración de drogas en Sinaloa
Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, aseguró y destruyó 16 áreas con precursores químicos para la elaboración de drogas en los municipios de Culiacán, Elota y Cosalá.
La SSP de Sinaloa informó que personal militar realizaba recorridos de reconocimiento cuando se localizaron diversas zonas de almacenamiento de químicos y utensilios empleados en la producción de drogas sintéticas.
Materiales y químicos asegurados en Culiacán, Elota y Cosalá
En los sitios asegurados se encontraron:
- 6 bidones con 150 L de alcohol etílico
- 2 bidones con 120 L de acetona
- 1 bidón con 60 L de ácido clorhídrico
- 1 bidón con 60 L de tolueno
- 1 tambo con 200 L de benzyl alcohol
- 2 filtros de acero inoxidable para destilador
- 1 destilador y 1 condensador de acero inoxidable
- 4 metros de tubo de acero inoxidable
- 1 molino de bolas de acero inoxidable con motor eléctrico
- 10 bidones con 200 L de alcohol
- 68 bidones de plástico
- 4 tambos con 400 L de acetona
- 3 bidones con 45 L de acetona
- 3 bidones con 35 L de ácido clorhídrico
- 4 bidones con 60 L de alcohol etílico
- 2 bidones con 25 L de alcohol isopropílico
- 9 tambos de plástico
- 1 reactor y 1 condensador
- 2 contenedores con 400 L de alcohol etílico
- 2 bidones con 40 L de ácido clorhídrico
- 6 bidones con 360 L de acetona
- 2 tinas vacías
- 1 tambo con 200 L de acetona
- 4 bidones con 92.5 L de químico para droga sintética
- 7 bidones con 135 L de precursor químico para droga sintética
- 5 bidones con 95 L de precursor químico para droga sintética
- 7 bidones con 210 L de acetona
- 1 bidón con 20 kg de pasta blanca desconocida
- 2 bidones con 40 L de líquido negro desconocido
- 1 tambo con 80 L de cloro
- 1 bidón con 120 L de ácido clorhídrico
- 23 bidones de plástico
- 5 bidones con 150 L de acetona
- 10 bidones con 300 L de ácido clorhídrico
- 13 bidones vacíos
- 25 bidones metálicos vacíos
- 11 bidones con 660 L de alcohol
- 6 bidones con 300 L de acetona
FGR destruye precursores químicos
Todos los químicos y utensilios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y posteriormente destruidos de acuerdo con los protocolos establecidos.
Las autoridades federales y estatales reiteraron la importancia de que la ciudadanía realice denuncias anónimas a través de la línea 089 o reporte emergencias al 911.