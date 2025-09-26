GENERANDO AUDIO...

Asesinan a exagente en Culiacán. Foto: Uno TV

Un exagente de la Fiscalía General de Sinaloa, fue ejecutado a balazos y su hijo herido por esquirlas de bala al interior de su domicilio en el fraccionamiento Urbivilla del Roble, en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El hombre fue identificado como José Ramiro, de 51 años, y en el ataque también resultó herido su hijo de 8 años por esquirlas de bala.

De acuerdo con testigos, sujetos armados llegaron hasta el interior de su vivienda de dos plantas, ubicada en las calles Atenas y San Javier, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Elementos policiales y militares acudiaron tras el reporte al 911, confirmando que el exagente ya no tenía signos vitales. El menor fue acudido a un hospital para su atención médica.

La escena quedó bajo protección y peritos de la Fiscalía realizaron el alzamiento de evidencias balísticas para iniciar con la investigación.

Ataque armado deja a una mujer muerta y una herida

En otro hecho, una mujer de 23 años fue asesinada a balazos y una adolescente de 14 años que resultó herida tras un ataque armado en la colonia 5 de Febrero.

Las mujeres lesionadas fueron llevadas a bordo en una camioneta a los establecimientos da la Cruz Roja, pero lamentablemente una de las víctimas ya no tenía signos vitales.

Incendio consume vivienda; no hay lesionados

También durante la noche, se registró un incendio en una vivienda del complejo residencial exclusivo La Primavera.

La vivienda fue afectada por el siniestro, se ubica por el barrio San José y trascendió que es propiedad de un funcionario del Gobierno del Estado de Sinaloa.

El hecho solo dejo daños materiales y por fortuna no se registraron personas lesionadas o intoxicadas. Hasta el momento se desconoce si el hecho derivo de un accidente o fue provocado.