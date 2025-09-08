Crimen organizado: el método para contactar a músicos de narcocorridos

GENERANDO AUDIO...

El regional mexicano es un genero ligado a la narco cultura. Foto: Cuartoscuro

Los narcocorridos es quizá el género más polémico y popular que se consume entre el público mexicano. Sus detractores consideran que hace apología del delito, mientras que hay personas que lo defienden porque es una muestra del impacto que tiene el crimen organizado en la cultura popular.

Desde Los Tigres del Norte hasta Natanael Cano, hay varios grupos y cantantes que pertenecen al regional mexicano que han dedicado temas para reconocidos narcotraficantes. Algunas de las preguntas más comunes son: ¿cómo se componen estas canciones?, y ¿cuál es la relación entre músicos y grupos delictivos?

¿Cómo se componen los narcocorridos?

Ernesto Barajas, vocalista del grupo Enigma Norte, fue asesinado el pasado 20 de agosto en un ataque ejecutado en Zapopan, Jalisco. Al cantante de regional mexicano lo acusaron de tener vínculos con el narco, principalmente por los narcocorridos dedicados a criminales como Nemesio Oseguera Guzmán, el “Mencho”; Iván Archivaldo Guzmán, hijo del “Chapo”; Ismael “Mayo” Zambada, entre otros.

A lo largo de su carrera, Ernesto Barajas siempre negó su relación con el crimen organizado, y durante una entrevista para Independent en Español, en 2022, afirmó que los grupos criminales son los que se ponen en contacto con él para que les compongan un narcocorrido. El músico reveló que cobraba 25 mil dólares (alrededor de medio millón de pesos) por canción.

El músico negó conocer a los personajes de sus canciones y reiteró que el contacto se hace mediante mensajeros, o personas relacionadas con los criminales.

También admitió que llegaron a contratarlo para dar un concierto privado y solo le decían que entre el público se encontraba tal o cual personaje.

Uno de los detalles que más llama la atención de los corridos es que en muchas ocasiones las letras contienen datos muy específicos sobre los narcotraficantes, como su ubicación o detalles de su pasado.

Al respecto, Barajas mencionó que son los propios mensajeros del crimen organizado son los que proporcionan esta información y en ocasiones hacen peticiones sobre el contenido de las letras.

“Un narcocorrido que te manden a hacer, es normal en este género”: Peso Pluma

Peso Pluma, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, también habló sobre este tema y aseguró que en el género del regional mexicano es normal que el crimen organizado contacte a los artistas para que les compongan una canción.

En una plática para el canal de YouTube “Soy Grupero”, Hassan Emilio reveló que nunca ha sido su intención rendirle homenaje a los narcotraficantes, sino que son canciones por encargo. Incluso comparó su trabajo con el de los repartidores de Rappi que llevan pizza con los ingredientes que les pidan.

“Un corrido que te manden a hacer, es normal en este género. A todos los artistas que cantan regional mexicano hay gente que les llama y les dice: “¿Cuánto me cobras por hacer un corrido?”.

La “Doble P” mencionó que esto no es un fenómeno nuevo y viene ocurriendo desde la época en que salieron Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana, por lo que cualquier artista que se dedique a este género “se va a topar con pared”.

Al igual que Ernesto Barajas, Peso Pluma mencionó que los pedidos llegan mediante mensajeros, aunque añadió que en ocasiones son los mismos narcotraficantes los que hacen el encargo.

