GENERANDO AUDIO...

Escoltas de funcionario de Gobierno fueron atacados. Foto: UnoTV

Los escoltas de un funcionario del Gobierno de Sinaloa fueron atacados a balazos la tarde de este martes en las inmediaciones del Canal 7, sobre el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán, la capital del estado.

Ataque contra escoltas en Culiacán

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes adscritos a la Dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva se trasladaban en una camioneta Jeep blanca cuando fueron agredidos por un grupo armado.

Uno de los escoltas, identificado como José “N”, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Escolta presuntamente asignado a hija del gobernador

Fuentes extraoficiales señalaron que el agente lesionado estaría comisionado a la seguridad de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de personas que viajaban en la unidad ni si hubo más lesionados.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Mujer vestida de enfermera es detenida tras intentar matar a paciente en hospital de Culiacán]

Camión alcanzado por disparos

Durante el ataque, un camión de pasajeros que circulaba en la zona también recibió impactos de arma de fuego. No se reportaron pasajeros heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que los agentes fueron atacados al circular por el bulevar Jesús Kumate. Señaló que se activó un operativo interinstitucional en la zona y que los escoltas heridos ya reciben atención médica.

“Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió en su apoyo”, dice el comunicado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]