Los hechos violentos sucedieron en Navolato y Culiacán. Foto: UnoTV

Durante las últimas horas se registraron ataques armados en Navolato y Culiacán, Sinaloa, con un saldo de un adolescente de 15 años sin vida y un herido, mientras que en la capital sinaloense en pleno centro de la ciudad un hombre y una mujer fueron lesionados con arma de fuego.

El ataque armado en Navolato sucedió en una llantera de la comunidad de La Platanera, que dejó como saldo a un adolescente muerto y a un hombre herido.

El joven fallecido fue identificado como Jesús Adrián “N”, de 15 años, conocido como el “Lorío”. Testigos indicaron que vestía pantalón de mezclilla, playera tipo polo en colores blanco, negro y gris, además de calzado oscuro.

En el ataque también resultó herido Álvaro “N”, de 38 años, trabajador del establecimiento, quien recibió un balazo en la muñeca mientras realizaba reparaciones a una camioneta.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, al menos dos sujetos armados que viajaban en motocicletas llegaron a la llantera, ubicada a un costado de la carretera La Costera y muy cerca de la caseta de cobro de El Pisal, donde dispararon varias veces contra el menor hasta dejarlo sin vida.

Tras el ataque, familiares del lesionado lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital para su atención médica.

Violencia en Culiacán

Mientras que, en Culiacán, un hombre y una mujer fueron atacados a balazos en el sector Centro de Culiacán, lo que dejó a ambos heridos y trasladados de urgencia a un hospital.

Las víctimas fueron identificadas como Marbella “N”, de 42 años, y Édgar Daniel “N”, de 27. Hasta el momento, no se han dado a conocer más datos sobre su estado de salud.

Elementos de seguridad acudieron al sitio, donde localizaron a los heridos y solicitaron apoyo de paramédicos, quienes los trasladaron a un hospital para recibir atención médica. La zona fue resguardada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

