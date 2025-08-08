Avioneta aterriza de emergencia en la Maxipista Mazatlán-Culiacán

GENERANDO AUDIO...

La avioneta tipo Cessna aterrizó cerca de Mazatlán. Foto: Getty Images/Archives

Una avioneta aterrizó de emergencia este jueves sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, causando el cierre parcial de la vía, así como la movilización de las autoridades, sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, hasta el momento no se ha emitido información oficial respecto a las causas del incidente ni la identidad del piloto que operaba la aeronave.

¿Por qué aterrizó una avioneta en la Maxipista?

Este jueves, alrededor de las 18:30 horas, aterrizó sobre los carriles de la Maxipista en dirección al norte, a la altura de la caseta de cobro Mármol, a 32 kilómetros al norte de Mazatlán, Sinaloa, una avioneta tipo Cessna, supuestamente a causa de una emergencia.

De acuerdo con videos captados al momento, la aeronave color blanco con una raya azul al centro y matrícula XB-KGM sobrevoló la autopista a baja altura hasta aterrizar sobre los carriles al norte, estacionándose sobre el acotamiento una vez en tierra firme, a fin de permitir el paso de los vehículos.

Mientras que hasta el lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y colocaron señalamientos para cerrar parcialmente la vialidad, luego de que la cola de la aeronave quedó asomaba a la carpeta asfáltica.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, los reportes iniciales destacan que a bordo viajaba únicamente el piloto, quien resultó sin lesiones, mientras que en las imágenes se ve la avioneta sin daños físicos evidentes.

Según versiones periodísticas locales, el monomotor despegó de la capital estatal, Culiacán, mientras que en pleno vuelo se dio cuenta el piloto que había agotado el combustible, decidiendo aterrizar de emergencia en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.