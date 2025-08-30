Balacera en Hospital Civil de Culiacán deja 2 muertos y varios heridos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un ataque armado registrado este viernes en el Hospital Civil de Culiacán, en Sinaloa, dejó como saldo al menos dos personas muertas y varios heridos, lo que generó momentos de pánico entre pacientes y trabajadores del lugar.

De acuerdo con las primeras versiones, las detonaciones se presentaron cuando llegaron al nosocomio personas lesionadas tras el enfrentamiento ocurrido horas antes en la zona de Tepuchito, donde también resultó herido un menor de edad.

En el área quedó un automóvil con múltiples impactos de bala y daños en la fachada del hospital, principalmente en las escaleras de acceso. El personal médico y los pacientes buscaron resguardarse mientras se llevaba a cabo la agresión.

Las autoridades investigan si los fallecidos guardaban relación con los heridos trasladados desde Tepuchito, o si se trató de un intento por atacar directamente a alguno de ellos.

La zona fue asegurada por corporaciones policiales, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.