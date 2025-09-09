Becas y apoyos a víctimas de la violencia en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

En Culiacán, Sinaloa, sigue la violencia. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Culiacán, Sinaloa, este 9 de septiembre se cumplió un año de la violencia desatada tras la detención de Ismael “Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel del Pacífico.

La empresa criminal se dividió en dos grandes facciones principales: los “Chapitos”, comandada por los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y la “Mayiza”, de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco” e hijo del “Mayo”.

¿Qué pasa con los menores, víctimas de violencia en Culiacán?

En tanto, la violencia sigue dejando daños colaterales: se estima que hay 4 mil niños huérfanos, por lo que el Club Rotario Culiacán donará las becas “Culiacán te abraza” a los menores desprotegidos.

Se espera evitar que, con la beca, los niños deserten de la escuela y por medio de Club Rotary Internacional se buscará apadrinar a los menores de edad, explicó Mario Avendaño Castro, presidente del Club Rotario Culiacán.

Ayudan a empresarios de Culiacán

Los enfrentamientos no sólo repercuten en las filas del cártel, pues el tejido social de Culiacán está gravemente afectado y los ciudadanos temen salir a realizar sus actividades diarias.

Por lo anterior, la afectación se desplazó al sector turístico y económico: los empresarios tienen serios problemas para poder seguir brindando sus servicios normalmente. Algunos cerraron o cambiaron horarios para poder mantener a sus empleados.

Ante la situación, el Gobierno de Sinaloa lanzó en septiembre de 2024 un plan para el sector empresarial de Culiacán

El paquete contempló apoyos fiscales, créditos accesibles, acciones de seguridad y medidas de alivio administrativo, todo con el objetivo de respaldar a empresas locales, microempresarios y comerciantes afectados por la violencia. Entre las medidas se anunció:

90% de descuento en multas del IMSS y facilidades para convenios de pago

85% de descuento en multas y recargos del ISAI y del impuesto predial durante todo septiembre de 2024

Exoneración del cobro de piso en mercados y estacionamientos de septiembre a noviembre

Garantía de suministro de agua potable, sin cortes durante el periodo

Créditos accesibles para empresas y microempresarios

En diciembre del 2024, el Gobierno estatal informó de la ampliación del Programa Económico Emergente “Sinaloa Late Fuerte” en Culiacán.

En un inicio, se contaba con 400 créditos de 50 mil pesos disponibles para micro, pequeños y medianos empresarios formales, pero se amplió a 800 créditos.

“La encomienda del gobernador fue atender a las pequeñas y medianas empresas. Muchos comerciantes y restauranteros solicitaron un crédito con condiciones específicas, y logramos que incluyera tasa cero, seis meses de gracia y un monto que beneficiara a más de 400 negocios que requerían apoyos superiores a 20 mil pesos”, señaló el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas.

[TE PUEDE INTERESAR: Dejan 4 muertos balaceras en hospitales de Culiacán]

Este tipo de crédito es “para reactivar la economía, no tienen intereses ni requieren garantías, cuentan con un periodo de gracia de seis meses y un plazo de 24 meses para su liquidación”, explicó el Gobierno de Sinaloa.

Afectación económica

En julio del presente año, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Sinaloa reportó pérdidas por 36 mil millones de pesos, reducción de empleos y empresas activas; además, cerraron uno 2 mil comercios en Culiacán. Los datos arrojaron:

36 mil millones de pesos en pérdidas

7 mil empleadores menos

36 mil empleos perdidos

Los sectores más golpeados fueron:

Eventos y espectáculos

Restaurantes

Turismo y hotelería

Agencias automotrices

Comercio local en el centro de Culiacán

Van por actividad nocturna

En agosto de este año, como parte de diversas estrategias impulsadas por empresarios para mitigar el impacto financiero, algunos restauranteros abrieron bares con el objetivo de reactivar la vida nocturna en Culiacán. Esto se realizó con el apoyo de las autoridades, ya que se amplió el operativo de vigilancia hasta las 2:00 de la madrugada.

El resultado de un acuerdo entre empresarios y autoridades fue positivo, pues en la primera semana los negocios reportaron un crecimiento de entre 70% y 80% en asistencia; en la segunda sema superó el 80%.