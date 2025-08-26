Retiran bloqueo en carreteras de Escuinapa tras operativo

GENERANDO AUDIO...

Hubo bloqueo en carreteras. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Luego de varias horas de bloqueo carretero en el municipio de Escuinapa por parte de integrantes del crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se reanuda la circulación tras el retiro de los obstáculos en la carretera.

A través de su cuenta de X, la dependencia destacó que el bloqueo se retiró tras un “operativo por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno”.

“Posterior al despliegue operativo por parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno este 25 de agosto de 2025, se han liberado todos los puntos que habían sido bloqueados en el municipio de Escuinapa, reanudándose el tránsito vehicular”.

Además, destacó que la zona que fue bloqueada se encuentra bajo control del Grupo Interinstitucional y aunque la circulación se normalizó, autoridades llamaron a hacerlo con precaución, pues permanecen las labores del retiro de unidades.

“La zona está bajo control del Grupo Interinstitucional y se recomienda circular con precaución en los sitios que estaban bloqueados, ya que aún maniobran grúas y unidades de emergencia”

¿Qué se sabe de los bloqueos?

Pasada la 1:00 de la tarde, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los bloqueos en inmediaciones de Escuinapa. Según lo reportado, integrantes del crimen organizado habrían sido los responsables de la situación tras despojar a choferes de vehículos pesados de sus unidades.

Las autoridades confirmaron que el bloqueo afectó tanto la carretera libre como la autopista de cuota.