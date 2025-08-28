GENERANDO AUDIO...

En Sinaloa hay, al menos, 4 mil niños huérfanos. Foto: Samuel Sánchez

Al estimarse que la violencia que se vive en Sinaloa ha dejado alrededor de 4 mil niños huérfanos, el Club Rotario Culiacán donará las becas “Culiacán te abraza” a los menores de edad desprotegidos.

En conferencia de prensa, Mario Avendaño Castro, presidente del Club Rotario Culiacán, dio a conocer que esta cifra de niños representa un estimado de los hijos que quedaron huérfanos de las casi 2 mil personas y casi 100 policías que haN sido asesinados en más de 11 meses de la violencia en Sinaloa.

Avendaño Castro precisó que entre estos 4 mil niños, al menos 400 infantes huérfanos tienen entre 6 y 14 años de edad.

Mencionó que con el propósito de proteger a los niños y evitar que deserten en sus estudios a falta de oportunidades, por medio de Club Rotary Internacional se buscará apadrinar a los niños con becas.

Se explicó que cada niño beneficiario recibirá una beca económica de mil 200 dólares anuales, es decir 100 dólares mensuales.

Es una primera etapa que busca brindar esta beca a 50 niños. En la selección sólo se tomará en cuenta si los infantes perdieron a sus padres en algún hecho producto de la violencia que se vive en la entidad.

Para conseguir fondos, en la etapa inicial se realizará una rifa, donde las personas podrán adquirir boletos cada uno por el costo de 10 pesos, a través del portal fondorotarioculiacan.org, de esta manera apoyarán a las becas de los infantes. Al ganador de la rifa, que se realizará el 30 de octubre, se llevará la cantidad de 50 mil pesos de premio.

“Si tenemos casi 2 mil fallecidos en promedio estadísticamente pudiera decir que traemos dos hijos por cada uno de los caídos y eso significa que traemos 4 mil niños en orfandad de todas las edades, derivado de esta racha mala que tenemos aquí en la ciudad”, Mario Avendaño Castro, presidente del Club Rotario Culiacán.

