Cae en Culiacán exjugador de básicas de Tigres por asesinato de agentes de Tránsito

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El exjugador de las fuerzas básicas de Tigres, Edgar Zamudio Rosales, fue detenido con otras tres personas, presuntamente implicadas en el asesinato de dos agentes de Tránsito Municipal en Culiacán, Sinaloa.

La captura ocurrió la noche del viernes 17 de octubre, tras una persecución a balazos que culminó en el bulevar Leyva Solano, frente al Parque Revolución.

De acuerdo con reportes oficiales, los detenidos fueron identificados como Pilar Guadalupe “N”, Alejandro “N”, Carlos Abraham “N”, de 15 años, y Edgar Zamudio Rosales, de 23 años, quien militó en las categorías inferiores de Tigres entre 2017 y 2019.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En el operativo, las autoridades aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas, cuatro granadas, 35 cargadores, cuatro cofres para ametralladora y cartuchos de diversos calibres.

Según las primeras investigaciones, los implicados habrían participado en la ejecución de un hombre y una mujer, ambos agentes de tránsito, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una patrulla en el sector San Rafael de la capital sinaloense. Tras el ataque, los agresores intentaron huir, lo que provocó la persecución que terminó con su arresto.

Tanto los detenidos como el arsenal decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad federal, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

¿Quién es Edgar Zamudio Rosales?

Zamudio Rosales destacó como mediocampista en las fuerzas básicas de Tigres y llegó a ser una de las promesas juveniles del club. Uno de sus momentos más recordados fue en el Clásico Regio Sub-17 de 2019, donde anotó un gol ante Rayados. Sin embargo, su carrera no logró consolidarse en el primer equipo y, tras su salida, no se registraron más apariciones en el futbol profesional.

Hasta el momento, el Club Tigres no ha emitido un comunicado sobre la detención del exjugador.

Toda vez que la noticia ha generado sorpresa entre aficionados y excompañeros, quienes recuerdan al joven por su paso por las canteras felinas, mientras las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer su participación en el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.