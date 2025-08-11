Cae uno de los principales líderes del crimen organizado en Sinaloa; hay tres detenidos más

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a cuatro personas durante operativo en Sinaloa. Foto: SSPC

Autoridades mexicanas informaron sobre la detención de cuatro integrantes del crimen organizado durante un operativo en Los Mochis, Sinaloa. Entre los detenidos se encuentra Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, uno de los principales líderes de este grupo delincuencial generador de violencia.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Detienen a uno de los líderes de grupo delincuencial en Sinaloa

Gracias a los trabajos de inteligencia se logró identificar el paradero de dos integrantes de un grupo delictivo, por lo que las autoridades desplegaron un operativo en la colonia Loma Dorada, en Los Mochis.

En el sitio, los elementos de seguridad identificaron dos vehículos de alta gama, en los que viajaban cuatro sujetos armados. Las autoridades les marcaron el alto y los sospechosos trataron de huir, por lo que se inició una persecución que terminó en la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Tras la detención, los oficiales realizaron una revisión de seguridad y encontraron cuatro armas largas, un paquete con cocaína, cartuchos y cargadores, además, uno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Sobre los detenidos se menciona que son cuatro hombres, de 28, 38, 40 y 48 años, entre ellos, Jesús Miguel “N”, uno de los líderes. Todos ellos pertenecen a una facción de un grupo delictivo que opera en Sinaloa y se dedica al narcomenudeo y lavado de dinero.

