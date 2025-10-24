Caen 18 supuestos “Chapitos” y “Mayos” en Sinaloa tras doble operativo

GENERANDO AUDIO...

7 presuntos “Chapitos” capturados en Sinaloa. Foto: SSPC

La tarde de este viernes, el gabinete de seguridad informó que fueron detenidos 18 presuntos integrantes de organizaciones criminales, quienes estarían ligados a las facciones de los “Chapitos” y los “Mayos” en Sinaloa, tras operativos realizados en Culiacán y Navolato.

Además de las detenciones, se aseguró armamento de alto calibre, equipo táctico y más de 13 mil litros de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Detenciones en Culiacán de supuestos “Chapitos”

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones fueron coordinadas con la Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en conjunto con autoridades estatales.

En un fraccionamiento del noroeste de Culiacán, elementos de la Semar respondieron a una denuncia sobre civiles armados y fueron atacados con disparos de armas largas, lo que derivó en un enfrentamiento que concluyó con la detención de siete personas, seis hombres y una mujer.

Se aseguraron cinco fusiles automáticos, 33 cargadores, 818 cartuchos, 11 chalecos tácticos y un vehículo, y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Navolato: 11 capturados de los “Mayos” con blindaje artesanal

Horas después, en Navolato, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a 11 hombres tras un reporte ciudadano que alertó sobre sujetos armados.

En el operativo se decomisaron dos ametralladoras, siete fusiles, tres pistolas, 21 cargadores, 868 cartuchos, tres chalecos tácticos, tres cascos y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

Se reporta que los detenidos estarían relacionados con Los Mayos, la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, rival directo de Los Chapitos por el control territorial y operativo del Cártel de Sinaloa.

El operativo coincidió con la visita del titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya para revisar las estrategias de pacificación en el estado.