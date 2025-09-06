GENERANDO AUDIO...

Camioneta de valores incendiada. Foto: Cuartoscuro.

Una camioneta de valores que transportaba 14 millones de pesos en efectivo quedó completamente calcinada la mañana de este sábado 6 de septiembre en Los Mochis, Sinaloa. El dinero que iba en la camioneta se pudo salvar.

Camioneta de valores con 14 mdp se incendia

El hecho, de acuerdo con los reportes, se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando servicios de emergencia recibieron el reporte de que un vehículo blindado, perteneciente a una empresa de seguridad privada, estaba siendo consumido por las llamas.

La unidad transportaba 14 millones de pesos en efectivo al momento del siniestro, el cual ocurrió sobre el bulevar Antonio Rosales, a la altura de la calle Zacarías Ochoa, a un costado de la Plaza Sendero, en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Sinaloa, quienes con extintores trataron de mitigar el siniestro. Posteriormente, personal del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis sofocó el incendio con equipo especializado.

En tanto, paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) atendieron a uno de los custodios por lesiones menores, mientras que los otros dos trabajadores resultaron ilesos.

Rescatan dinero

Es importante señalar que los 14 millones de pesos que eran transportados en la camioneta de valores pudieron ser salvados gracias a la pronta respuesta de los custodios.

¿Por qué se incendió la camioneta de valores?

Los custodios informaron a las autoridades que el incendio se originó por una fuga de combustible en la parte delantera de la camioneta de valores, lo que provocó que las llamas se extendieran rápidamente y consumieran en su totalidad la cabina de la unidad.

