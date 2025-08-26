GENERANDO AUDIO...

Conferencia de prensa para anunciar la campaña. Foto: Samuel Sánchez.

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Patronato del Paseo del Ángel presentaron la campaña “Pa’ Delante”, que busca resaltar las acciones positivas de la población en Sinaloa, en lugar de enfocarse en la violencia que ha predominado en la entidad.

Objetivos de la campaña en Sinaloa

El presidente de la CIRT en Sinaloa, Roque Mascareño Chávez, declaró que la iniciativa nace de la decisión de los medios de dejar de ser “eco de la violencia” y dar rating al terror. “Vamos a amplificar lo que sí vale la pena”, afirmó durante la conferencia de prensa en Culiacán.

Eventos programados

El 5 de septiembre de 18:00 a 20:00 horas, se realizarán foros para emprendedores en el corredor gastronómico y de bares del centro de Culiacán. Estos espacios permitirán a la comunidad compartir historias de esfuerzo y resiliencia.

Himno de la campaña en Sinaloa

Como parte del lanzamiento, la Banda Sinaloense Culiacancito interpretó la canción “Puro pa’ delante”, compuesta por Juan Sandoval, que servirá como himno de la campaña.

Representantes de medios afiliados a la CIRT y portales de noticias se sumaron a la iniciativa, comprometiéndose a difundir contenidos que resalten el trabajo y la positividad de los sinaloenses.