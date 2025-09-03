Cancelan el Palenque de Culiacán 2025 por inseguridad en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Ataque en la taquilla del Palenque de Culiacán en 2024. Foto: Cuartoscuro

Los organizadores del Palenque de Culiacán informaron que la edición 2025 se cancela debido a la inseguridad en el estado de Sinaloa. Este es el segundo año consecutivo que se cancela el palenque debido a la falta de condiciones de seguridad para realizar el evento.

Cancelan el Palenque de Culiacán por segundo año consecutivo

Ayer martes se informó, mediante un comunicado, que tras consultarlo con la coordinación de la Feria Ganadera, agencias de artistas, managers y las dependencias gubernamentales, se tomó la decisión de cancelar el Palenque de Culiacán 2025.

“Nuestro principal compromiso, como siempre, es salvaguardar la integridad de todos nuestros asistentes, así como de las personas que hacen posible la realización de esta celebración tan significativa para nuestra región”, se lee en el comunicado.

En noviembre del año pasado, 3 días antes de que comenzara la Feria Ganadera, los organizadores pospusieron las festividades del Palenque de Culiacán y de la feria por motivos de inseguridad. Cinco meses después informaron en redes sociales que seguían trabajando para realizar el evento.

¿Cómo será el rembolso?

En el comunicado más reciente, además de informar sobre la cancelación de la edición 2025, también mencionaron que se trabaja para implementar en el proceso de devolución para las personas que adquirieron boletos para el palenque de 2024.

Aún no se confirman los detalles del proceso de devolución, aunque estos se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales del evento durante los próximos días.

Pese a la violencia de Sinaloa, habrá Grito de Independencia

La semana pasada, en conferencia de prensa, el gobernador Rocha Moya mencionó que se ha presentado un descenso en tres de los índices delictivos más importantes: homicidios, robo de vehículos y privaciones de la libertad; por lo que existen las condiciones de seguridad necesaria para realizar la ceremonia del Grito de Independencia.

El mandatario ya habló sobre este tema con la presidenta Claudia Sheinbaum y recibió su aprobación para que el próximo 15 de septiembre se lleven a cabo las Fiestas Patrias en los diferentes municipios de Sinaloa.

Aunque el gobernador considera que en Sinaloa se han reducido los índices delictivos más importantes, los datos más recientes del Reporte de Incidencia del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, contradicen lo dicho por el mandatario.

Las cifras oficiales señalan que en los primeros 7 meses de este año se han registrado 849 homicidios dolosos en Sinaloa, cifra que supera la cantidad de homicidios dolosos registrados durante todo el año pasado, 805 durante 2024.

De enero a julio de 2025 se han registrado 7 mil 290 robos en el estado de Sinaloa, siendo los robos de automóviles (3 mil 960), y los robos a negocios (mil 579), los casos más graves. Estos números superan a los 4 mil 450 robos registrados en 2024 durante el mismo periodo.

