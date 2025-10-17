GENERANDO AUDIO...

Cancelan marcha por Carlos Emilio. Foto: Brenda Valenzuela Galván

Se canceló la marcha para exigirle a las autoridades de Sinaloa que encuentren a Carlos Emilio Galván, joven desaparecido en el bar Terraza Valentino. Originalmente, la manifestación estaba programada para mañana sábado en Mazatlán, pero por cuestiones de inseguridad ya no se realizará.

Por inseguridad en Mazatlán, cancelan marcha por Carlos Emilio Galván

Brenda Valenzuela Galván, madre de Carlos Emilio, informó mediante una publicación en redes sociales que se cancela la marcha del sábado en Mazatlán, debido a los recientes casos de inseguridad que se han presentado en el puerto sinaloense.

“Debido a las condiciones de inseguridad que prevalecen en el puerto de Mazatlán, como los recientes acontecimientos de la desaparición de una buscadora, la diputada que fue despojada de su vehículo; dos señoritas más que se agregan a la lista, creemos conveniente y seguro, para mantener la dirección de la búsqueda de mi hijo Carlos Emilio, que es prudente cancelar la marcha”.

En el mensaje, la señora aprovecha para pedirle una vez más al gobernador Rocha Moya y a las autoridades de Sinaloa que aceleren la búsqueda y den con el paradero de su hijo y las demás personas que tienen reporte de desaparición.

Más casos de desaparición en Sinaloa

Esta misma semana, el martes, se reportó el secuestro de María de los Ángeles Valenzuela, madre buscadora. Colectivos denuncian que sujetos armados se le llevaron en un vehículo blanco, en la colonia Salvador Allende de Mazatlán.

Un día después, el 15 de octubre, desapareció Karla Arlette Acevedo, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango, a quien vieron por última vez al salir de clases.