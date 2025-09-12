Choferes del transporte público se niegan a prestar servicio durante Fiestas Patrias en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

Transportistas de Culiacán se manifestaron en contra de la medida anunciada por el Gobierno estatal de brindar servicio de transporte gratuito durante la fiesta del Grito de Independencia en el Palacio de Gobierno, al considerar que no existen condiciones de seguridad para laborar a altas horas de la noche y durante la madrugada el próximo 15 y 16 de septiembre.

Transportistas se niegan a prestar servicio durante Fiestas Patrias en Culiacán

El dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Público del Municipio de Culiacán, Flavio Rolando Ibarra Hernández, a petición de los choferes del transporte público, emitió un comunicado en redes sociales, al no estar de acuerdo en que sea obligatorio prestar este servicio.

Ibarra Hernández dijo que representa un riesgo para los choferes conducir a altas horas de la noche y hasta la 1:00 de la madrugada ante la inseguridad que persiste en Culiacán.

Mencionó que el Gobierno del estado está convocando a los transportistas a prestar este servicio de manera gratuita, solamente pagando el servicio a los propietarios de las unidades y no a los choferes, cuando ellos finalmente son los que arriesgarán su vida.

“Tal vez al patrón le den un apoyo, pero al chofer lo dejan a la deriva, lo dejan a la hora que termina el Grito de Independencia, a la 1:00, 2:00 de la mañana. Lleva el pasaje a su casa, deja el camión en una yarda, y dejan que él se venga a pie poniendo en peligro su vida para llegar a su casa”, declaró Flavio Rolando Ibarra.

Anunció que el día de mañana sostendrán una reunión con choferes para finalmente determinar si ofrecen o no el servicio. Dejó en claro que, de no existir condiciones, no acatarán la indicación del Gobierno del estado.

Flavio Rolando también denunció que los choferes han sido amenazados con ser despedidos en caso de no prestar el servicio de transporte público.

