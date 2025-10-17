Con misa en Culiacán, reconocen labor de fuerzas de Seguridad contra la violencia

GENERANDO AUDIO...

Como reconocimiento al esfuerzo de policías y elementos de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, diversas instituciones ofrecieron una misa para las fuerzas de seguridad que tienen más de un año con intensas labores tras la ola de violencia que azota al estado.

La misa se celebró en el Templo de La Lolita en Culiacán. Al ingreso se leía un mensaje y palabras de aliento de vecinos de la colonia Guadalupe, donde se ubica la iglesia.

Población en general y cartas de estudiantes de diversas instituciones también manifestaron su agradecimiento. Un joven estudiante narró su experiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“En esa carta, yo compartí lo mucho que yo estoy agradecido con todo el esfuerzo y dedicación que nos da las fuerzas aéreas, ya que ser alguien de las fuerzas aéreas, no es fácil, ya que tienes que dejar a tu familia atrás a tus queridos a tus amigos para poder estar ahí y salvar tu vida y los demás. Espero pronto se acabe la violencia, yo creo en las fuerzas del país para defender nuestra patria”

Esteban Nukish Menéndez / estudiante Colegio Sinaloa

El presidente de la fundación Culiacán Participa, Javier Llausas Magaña, dijo que la misa fue en honor a todas las mujeres y hombres que han dado incluso su vida para defender a los sinaloenses.

Y es que hasta el momento se tienen cuantificados al menos 50 policías municipales y del estado caídos, así como otros 10 elementos de las Fuerzas Federales.

“Ellos son los principales actores, los que tenemos que apoyar como sociedad; ahorita es un evento muy simbólico para ellos y sus familias en especial para los policías caídos… decirles como sociedad que estamos muy pendientes de lo que está pasando y conscientes del riesgo que han corrido por nosotros”

Javier Llausas Magaña / presidente fundación Culiacán Participa

A la misa asistieron elementos de la Policía Municipal y de Cruz Roja Mexicana, quienes agradecieron a la población el reconocimiento a su labor del día a día.