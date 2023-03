En TikTok se ha viralizado la historia de una conductora de Uber en Culiacán, Sinaloa, quien tuvo una presunta experiencia paranormal con un pasajero. En su cuenta personal, Dioseline Guadalupe (@dioselineguadalup2) compartió el relato que hasta el momento suma más de 400 mil vistas.

Dioseline cuenta que un día pasó por un pasajero, de entre 28 y 30 años de edad. El lugar al que se dirigían era el panteón, lo cual no se le hizo raro porque hay muchas personas que viajan a este sitio para visitar a sus familiares, o quizá trabajaba ahí.

Para “romper el hielo”, la conductora de Uber le comentó al joven sobre el calor que estaba haciendo en Culiacán, a lo que él respondió que no sentía calor, al contrario, él tenía mucho frío. El resto del trayecto transcurrió con normalidad hasta que llegaron a su destino.

“Entonces me dijo: aquí déjeme en la pura entrada, ya quiero llegar a mi casa porque me siento muy cansado. Yo me quedé así de: ¿a tu casa, un panteón?. Al momento de bajarse me dice: muchas gracias, ahora sí voy a descansar. Yo me quedé en shock, me quedé impactada”.

Comentó la conductora de Uber