Rocha Moya confirma ataque armado en Culiacán. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este martes 23 de septiembre, un grupo armado atacó a escoltas de la Policía Estatal Preventiva en Culiacán, Sinaloa, cuando circulaban en una camioneta Jeep blanca por el bulevar Jesús Kumate, a la altura del Canal 7. Durante el ataque, un agente identificado como José “N” resultó herido por disparos de arma de fuego y fue trasladado de inmediato a un hospital.

Rocha Moya aclara que su nieta salió ilesa

Luego de que circularan versiones extraoficiales sobre la presencia de familiares del gobernador en la unidad atacada, Rubén Rocha Moya confirmó en redes sociales que en la camioneta viajaba su nieta, quien resultó ilesa.

El mandatario estatal explicó que el hecho derivó de un intento de despojo de vehículo y aseguró que los elementos lesionados ya reciben atención médica. Además, refrendó que su Gobierno seguirá trabajando “con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Ataque dejó un escolta herido y daños a un autobús

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detalló que los elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron agredidos con armas de fuego y que durante el ataque un camión de pasajeros también recibió impactos de bala, aunque ningún tripulante resultó lesionado.

El escolta herido permanece bajo atención médica, mientras que las autoridades desplegaron un operativo interinstitucional en la zona para restablecer el orden y dar con los responsables. Hasta ahora no se han reportado detenciones.

