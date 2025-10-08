GENERANDO AUDIO...

Operativo en Culiacán deja cinco agresores abatidos. FOTO: Archivo

Un policía estatal murió este martes 7 de octubre de 2025 durante una agresión armada en el sector de Stanza Cantabria, al norte de Culiacán, Sinaloa, según confirmó el Secretario de Seguridad, Omar G. Harfuch y la Secretaría de Seguridad del Estado (SSPSinaloa). Los agentes fueron atacados mientras realizaban labores preventivas, y repelieron la agresión

Tras el ataque, uno de los elementos perdió la vida en el lugar, mientras que otro resultó herido, aunque se reporta fuera de peligro. Las autoridades en Culiacán desplegaron un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad federal para ubicar a los responsables.

Operativo en Culiacán deja cinco agresores abatidos

Con base en trabajos de inteligencia, el Grupo Interinstitucional localizó el domicilio donde se refugiaban los presuntos responsables, en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro. Al llegar al sitio, los uniformados fueron nuevamente agredidos y repelieron el ataque, logrando abatir a cinco agresores.

En el operativo se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado en la emboscada inicial. Las autoridades dieron vista del hecho al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Autoridades en Culiacán mantienen operativo en la zona

La SSPSinaloa exhortó a la población a circular con precaución por el área y seguir las indicaciones del personal de seguridad. El Grupo Interinstitucional continúa con la búsqueda de otros posibles implicados en los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los agresores, pero confirmaron que la zona permanece bajo control y se reforzará la presencia policial en el norte de la ciudad.