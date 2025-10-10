Confusión entre policías y Guardia Nacional en Culiacán desata balacera

GENERANDO AUDIO...

Policías y Guardia Nacional enfrentamiento en Culiacán. Foto: Redacción

Una presunta confusión entre elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional provocó un intercambio de disparos durante la madrugada de este viernes 10 de octubre, sobre la Calzada Aeropuerto, en la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.

Según los primeros reportes, los guardias nacionales, identificados como Juan ”N” y Jessica ”N”, quienes presuntamente son esposos, quienes circulaban vestidos de civiles en una camioneta Mitsubishi blanca, cuando fueron interceptados por policías estatales.

Por razones aún no establecidas, ambas partes abrieron fuego entre sí.

Un policía estatal pierde la vida

En el lugar, un agente estatal identificado como Jesús Enrique ”N”, de 23 años, recibió impactos de bala y fue trasladado a un hospital privado, donde falleció momentos después.

Los dos elementos federales también resultaron lesionados y fueron atendidos por paramédicos voluntarios, quienes los llevaron a un hospital de la ciudad. No se ha informado a su estado de salud.

Personal de la Marina Armada de México llegó como primer respondiente y acordonó la zona, cerrando la vialidad en ambos sentidos.

Mas tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias e iniciaron una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y si se trató de un error de identificación entre corporaciones.

Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirma enfrentamiento

Durante esta mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X.

La dependencia confirmó que un elemento de la Policía Estatal perdió la vida durante el enfrentamiento y que dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos, pero estos son víctimas ajenas a los hechos, sin dar mayores detalles.

”SSPSinaloa informa que este viernes 10 de octubre de 2025 se suscitó un hecho de seguridad sobre la calzada Aeropuerto, a la altura de la colonia Bachigualato, en la Cuidad de Culiacán, Sinaloa, donde resultó un policía estatal fallecido y, además, dos elementos de la Guardia Nacional que se trasladaban en un vehículo particular resultaron lesionados como victimas ajenas a los hechos. Las autoridades ministeriales ya están realizando las investigaciones correspondientes”. se lee.

