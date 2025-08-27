Controlan conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán

| 09:26 | Dulce Juárez | Uno TV
Penal de alta seguridad
No se reportan personas lesionadas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa) informó que este 27 de agosto de 2025 se registró un conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán.

El incidente fue controlado de manera inmediata por el Grupo Interinstitucional, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que actualmente se lleva a cabo una revisión minuciosa de los módulos involucrados para garantizar la seguridad dentro del penal.

La dependencia enfatizó que la situación está totalmente bajo control y que se mantienen las medidas de vigilancia para evitar cualquier altercado adicional.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Cierres por bacheo nocturno hoy en CDMX: evita la zona y toma rutas alternas

Ciudad de México

Cierres por bacheo nocturno hoy en CDMX: evita la zona y toma rutas alternas

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 27 de agosto de 2025

Hallan sin vida a Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena en Zitlala

Guerrero

Hallan sin vida a Lidia Tehuitzin, excandidata de Morena en Zitlala

Tras cambiar divisas en el AIFA, mujer extranjera es baleada en hotel del Centro Histórico

Ciudad de México

Tras cambiar divisas en el AIFA, mujer extranjera es baleada en hotel del Centro Histórico

Etiquetas: , ,