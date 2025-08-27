Controlan conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto en Culiacán

GENERANDO AUDIO...

No se reportan personas lesionadas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPSinaloa) informó que este 27 de agosto de 2025 se registró un conato de riña en el Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán.

El incidente fue controlado de manera inmediata por el Grupo Interinstitucional, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades señalaron que actualmente se lleva a cabo una revisión minuciosa de los módulos involucrados para garantizar la seguridad dentro del penal.

La dependencia enfatizó que la situación está totalmente bajo control y que se mantienen las medidas de vigilancia para evitar cualquier altercado adicional.

