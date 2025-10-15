Convocan a marcha en Mazatlán por desaparición de Carlos Emilio

GENERANDO AUDIO...

Carlos Emilio Galván desapareció el 5 de octubre. Foto: Fiscalía de Sinaloa

Brenda Valenzuela Galván convocó a una marcha en Mazatlán el próximo sábado para exigirle a las autoridades de Sinaloa que encuentren a su hijo Carlos Emilio Galván, joven de 21 años, que desapareció el pasado 5 de octubre tras ir al baño del bar Terraza Valentino.

Convocan a marcha pacífica en Mazatlán por desaparición de Carlos Emilio

La marcha se realizará el próximo sábado 18 de octubre en el puerto de Mazatlán. El punto de reunión es el acuario de la ciudad, a partir de las 18:00 horas, desde ahí los manifestantes se desplazarán hacia el bar Terraza Valentino.

“Con el corazón roto de una madre que busca a su hijo, los convoco a que junto conmigo alcemos la voz por mi hijo Carlos Emilio, por todos los que nos faltan y por qué no falte uno más”.

La invitación a manifestarse pacíficamente está abierta para los familiares y amigos de personas desaparecidas, víctimas de injusticia y a la población en general que quiera mostrar su solidaridad. A los asistentes se les pide llevar vestimenta blanca y una vela.

¿Qué ha pasado con la investigación del caso Carlos Emilio?

El pasado 4 de octubre, Carlos Emilio y dos primas acudieron al bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada; alrededor de las 2:30 del 5 de octubre, se levantó de la mesa para ir al baño y desde entonces se desconoce su paradero.

Han pasado 10 días desde que el joven duranguense desapareció en Mazatlán y las autoridades han mostrado pocos avances en las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó, el domingo pasado, una semana después de los hechos, que ya inició una carpeta de investigación; por su parte, el gobernador Rocha Moya declaró que se está trabajando en conjunto con las autoridades de Durango para esclarecer el caso.

Medios de comunicación y la señora Brenda Valenzuela han señalado a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, actual secretario de Economía de Sinaloa, como el dueño del bar Terraza Valentino; al respecto, el funcionario mencionó que solamente es accionista del lugar, al igual que otras personas, pero que está dispuesto en colaborar en las investigaciones para encontrar a Carlos Emilio.

“Personalmente, he hablado con ella (la mamá de Carlos Emilio). Lamentablemente, por la situación y por lo que uno representa, se está usando mi nombre, sin embargo, el negocio ya dio una declaración esperando los tiempos formales de las autoridades”, declaró “Pity” Velarde después de ser cuestionado por la prensa local.